Кинофестиваль Киевской недели критики 2019

С 24 по 30 октября в столичном кинотеатре "Жовтень" пройдет кинофестиваль Киевская неделя критики. В течение 7 дней зрители смогут ознакомиться как с новыми фильмами, кропотливо отобранными профессиональными кинокритиками, так и с классикой мирового и украинского кинематографа. Рассказываем, на какие картины стоит обратить особое внимание.





"Домой" Наримана Алиева





Когда смотреть: 25 октября в 16:00





Нариман Алиев - 26-летний украинский режиссер, чей полнометражный дебют "Домой" в 2019 году не только попал в конкурсную программу "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля, но и был отобран Украинским оскаровским комитетом для участия в международной гонке за звание лучшего фильма на иностранном языке.





По сюжету, у крымского татарина Мустафы (Ахтем Сеитаблаев) умирает старший сын Назим, который вместе с младшим Алимом (Ремзи Билялов) переехал в Киев после аннексии Крыма. Отец решает вернуть детей домой, чтобы похоронить Назима на родине согласно мусульманским традициям.





"Еще один фильм о конфликте хтонического с прогрессивным, который решается не в пользу последнего. Пока западное кино вовсю предлагает зрителям переосмысление имперских нарративов, Алиев начинает свой разговор со зрителей с азов", - пишет куратор фистиваля Дарья Бадьёр.





"Маяк" Роберта Эггерса





Когда смотреть: 28 октября, 10:00 и 19:00





Фильм ужасов "Маяк" в 2019 году уже успел стать фестивальным хитом и заслужил признание критиков во всем мире. Его мировая премьера состоялась на 72-м Каннском кинофестивале, где "Маяк" получил награду Международной федерации кинопрессы.





Черно-белый психологический хоррор рассказывает о двух смотрителях маяка (Виллем Дефо и Роберт Паттинсон), которые начинают терять рассудок и сталкиваются со своими худшими кошмарами из-за жизни в изоляции.





Критики высоко оценили режиссуру, игру актеров и технические аспекты картины. Дарья Бадьёр называет Маяк "жемчужиной авторского кино", отмечая как смысл, так и его форму: пленку, антикварные камеры, академический формат и язык, которым говорят герои.





"Раскрашенная птица" Вацлава Маргула





Когда смотреть: 27 октября, 9:30 и 19:00





Чешско-словацко-украинский фильм "Раскрашенная птица" - первое кинематографическое произведение, снятое на межславянском языке, который без предварительного изучения должен понять любой носитель языков славянской группы. Режиссер решился на этот прием, чтобы ни одна славянская нация не отождествлялась с этой сложной историей на национальном уровне.





Конечно, не только языковое новшество привлекло к фильму внимание кинокритиков. История о том, как маленький еврейский мальчик пытается спастись от геноцида в объятой Второй мировой войной Восточной Европе, полна жестоких сцен. Некоторые зрители на кинофестивалях в Венеции, Торонто и Лондоне покидали показы, не в силах вынести тяжелые сцены. При этом публика на Варшавском кинофестивале удостоила фильм долгой овацией.





Куратор Киевской недели критики Сергей Ксаверов назвал "Раскрашенную птицу" "главным шокером" фестиваля, который "напоминает множество ужасных путешествий героев по аду, в который превращает мир человек с помощью войны".



