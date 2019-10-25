Власти Китая запретили пускать фильм "Джокер" в прокат

Фильм "Джокер", рассказывающий новую версию биографии популярного злодея DC, не будет выпущен в китайский прокат. Как отмечает издание Comic Book, причиной стал общий тон картины, а также высокий уровень насилия в ней.





Вполне возможно также, на китайские власти произвели впечатление массовые протесты в Бейруте, которые начались из-за того, что правительство решило ввести налог на использование популярного приложения WhatsApp. Многие из участников акций протеста вышли на улицы в масках Джокера.





Кроме этого, стал известен общий бюджет проекта. По данным Deadline, после вычета всех скидок и льгот, предоставленных Нью-Йорком, производственный бюджет "Джокера" составил 70 миллионов долларов, а рекламная кампания оценивается в 120 миллионов долларов. Утверждается также, что студия Warner Bros., стремясь уменьшить риски,финансировала картину вместе со своими партнерами: по 25 процентов расходов взяли на себя студии Village Roadshow и Bron Studios.





"Джокер" - не единственный фильм, выходивший в Северной Америке с рейтингом R, который затем не был допущен на китайский кинорынок. Ранее такая же участь постигла и экранизацию комиксов "Дэдпул".



