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25 октября 19, 14:09
Власти Китая запретили пускать фильм "Джокер" в прокат
Джокер
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Новый "Джокер" не будет выпущен в прокат в Китае.
Фильм "Джокер", рассказывающий новую версию биографии популярного злодея DC, не будет выпущен в китайский прокат. Как отмечает издание Comic Book, причиной стал общий тон картины, а также высокий уровень насилия в ней.

Вполне возможно также, на китайские власти произвели впечатление массовые протесты в Бейруте, которые начались из-за того, что правительство решило ввести налог на использование популярного приложения WhatsApp. Многие из участников акций протеста вышли на улицы в масках Джокера.

Кроме этого, стал известен общий бюджет проекта. По данным Deadline, после вычета всех скидок и льгот, предоставленных Нью-Йорком, производственный бюджет "Джокера" составил 70 миллионов долларов, а рекламная кампания оценивается в 120 миллионов долларов. Утверждается также, что студия Warner Bros., стремясь уменьшить риски,финансировала картину вместе со своими партнерами: по 25 процентов расходов взяли на себя студии Village Roadshow и Bron Studios.

"Джокер" - не единственный фильм, выходивший в Северной Америке с рейтингом R, который затем не был допущен на китайский кинорынок. Ранее такая же участь постигла и экранизацию комиксов "Дэдпул".

Источник: https://telegraf.com.ua/
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