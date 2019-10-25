Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.95
USD
25.11
RUB
0.39
EUR
27.92
USD
25.14
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
25 октября 19, 14:40
Создатель "Сотни" рассказал, о чем будет приквел сериала
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Известно, что седьмой и финальный сезон "Сотни" выйдет в 2020 году.
Сериал "Сотня" подходит к концу, но вполне вероятно, что поклонникам пока не придется прощаться с полюбившейся киновселенной.

The CW разрабатывает новый сериал, который должен стать приквелом к популярной научно-фантастической драме "Сотня". Телеканал заказал производство пилотной серии, которая станет одним из эпизодов седьмого и заключительного сезона "Сотни". Действия приквела развернутся за 97 лет до событий оригинального сериала. Зрители увидят ядерный апокалипсис, в результате которого большая часть населения Земли оказалась истреблена. Главными героями истории станут выжившие, которые борются за свою жизнь в суровых постапокалиптических условиях, стараясь создать новое и лучшее общество на пепелище былого мира.

Автором сериала-сиквела станет шоураннер "Сотни" Джейсон Ротенберг, тогда как Лесли Морганштейн и Джина Джироламо выступят в качестве исполнительных продюсеров проекта. После официального объявления о запуске приквела Ротенберг на своей странице в Twitter написал:

Очень рад, что мир "Сотни" продолжит расширяться. 

Напомним, что в августе Ротенберг лично подтвердил, что "Сотня" ограничится семью сезонами. На вопрос о том, ждет ли сериал счастливый конец, Ротенберг ответил:

Думаю, это интересная постановка вопроса. Счастливый конец? Я бы сказал так: это будет наша версия счастливого конца. Как вам такое? Но мы в любом случае попытаемся добавить глубины в седьмом сезоне. Концовка всегда важна, это мораль всей истории. Но наша мораль не будет сведена к банальному выводу, что люди по своей природе ужасны и ради выживания готовы пойти на любые преступления. Мы хотим сделать что-то более интересное.

Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
"Наследники": HBO продлил сериал на третий сезон
HBO готовит новый приквел "Игры престолов": подробности
"Современная любовь" с Энн Хэтэуэй: трейлер сериала
Создатели "Друзей" сообщили, что продолжения не будет
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Власти Китая запретили пускать фильм "Джокер" в прокат
noimageКинофестиваль Киевской недели критики 2019
noimageДля 25-го "Бонда" сняли три разные концовки
noimageSony вернет на экраны "Однажды в Голливуде"
Лента новостей