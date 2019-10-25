Создатель "Сотни" рассказал, о чем будет приквел сериала

Сериал "Сотня" подходит к концу, но вполне вероятно, что поклонникам пока не придется прощаться с полюбившейся киновселенной.





The CW разрабатывает новый сериал, который должен стать приквелом к популярной научно-фантастической драме "Сотня". Телеканал заказал производство пилотной серии, которая станет одним из эпизодов седьмого и заключительного сезона "Сотни". Действия приквела развернутся за 97 лет до событий оригинального сериала. Зрители увидят ядерный апокалипсис, в результате которого большая часть населения Земли оказалась истреблена. Главными героями истории станут выжившие, которые борются за свою жизнь в суровых постапокалиптических условиях, стараясь создать новое и лучшее общество на пепелище былого мира.





Автором сериала-сиквела станет шоураннер "Сотни" Джейсон Ротенберг, тогда как Лесли Морганштейн и Джина Джироламо выступят в качестве исполнительных продюсеров проекта. После официального объявления о запуске приквела Ротенберг на своей странице в Twitter написал:





Очень рад, что мир "Сотни" продолжит расширяться.





Напомним, что в августе Ротенберг лично подтвердил, что "Сотня" ограничится семью сезонами. На вопрос о том, ждет ли сериал счастливый конец, Ротенберг ответил:





Думаю, это интересная постановка вопроса. Счастливый конец? Я бы сказал так: это будет наша версия счастливого конца. Как вам такое? Но мы в любом случае попытаемся добавить глубины в седьмом сезоне. Концовка всегда важна, это мораль всей истории. Но наша мораль не будет сведена к банальному выводу, что люди по своей природе ужасны и ради выживания готовы пойти на любые преступления. Мы хотим сделать что-то более интересное.



