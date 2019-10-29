ДиКаприо и Питт будут претендовать на "Оскар"

Напомним, в картине Тарантино, рассказывающей о Голливуде 1969 года, ДиКаприо сыграл телезвезду вестернов, а Питт — его дублера.





Первый будет выдвигаться на статуэтку Американской киноакадемии за лучшую главную мужскую роль, а второй — за лучшую мужскую роль второго плана.





Впрочем, это вовсе не значит, что актеры окажутся в номинантах. Это лишь значит, что студия будет продвигать их кандидатуры.





Напомним, у ДиКаприо уже есть актерский "Оскар" за роль в вестерне "Выживший", а у Питта в наличии пока что лишь "Оскар" за продюсирование драмы "12 лет рабства".



