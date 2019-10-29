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Кино
Новости кино
28 октября 19, 14:49
ДиКаприо и Питт будут претендовать на "Оскар"
Однажды в Голливуде
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Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт, исполнившие центральные роли в новом фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", будут выдвигаться студией Sony на соискание "Оскара" 2020, передает IndieWire.
Напомним, в картине Тарантино, рассказывающей о Голливуде 1969 года, ДиКаприо сыграл телезвезду вестернов, а Питт — его дублера.

Первый будет выдвигаться на статуэтку Американской киноакадемии за лучшую главную мужскую роль, а второй — за лучшую мужскую роль второго плана.

Впрочем, это вовсе не значит, что актеры окажутся в номинантах. Это лишь значит, что студия будет продвигать их кандидатуры.

Напомним, у ДиКаприо уже есть актерский "Оскар" за роль в вестерне "Выживший", а у Питта в наличии пока что лишь "Оскар" за продюсирование драмы "12 лет рабства".

Источник: https://kinoafisha.ua/
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