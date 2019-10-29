Warner Bros. перенесла премьеру фильма "Том и Джерри"

16 апреля 2021 года, как предполагалось ранее, картина будет представлена зрителям 23 декабря 2020 года.





Чем вызвана эта ревизия, пока не уточняется. Прямых конкурентов в эту же дату к "Тома и Джерри" пока нет, но 18 декабря того же года в прокат выйдут такие потенциальные блокбастеры, как "Дюна" и экранизация видеоигры "Неизведанное: Удача Дрейка".





Постановщиком картины назначен Тим Стори, создатель фильма "Фантастическая четверка" и его продолжения. Ключевые роли исполнят Хлоя Грейс Морец, Майкл Пенья, Кристина Чонг, Брайан Степанек, Вонг Чарли, Колин Жост и другие актеры. Действие будет происходить в высококлассном отеле в Нью-Йорке. Главная героиня должна избавиться от назойливого мышонка перед масштабной церемонией бракосочетания, которая должна состояться в отеле.





Напомним, что серия короткометражных мультфильмов "Том и Джерри" была создана аниматорами Уильямом Ханной и Джозефом Барберой в начале 40-х годов прошлого века.



