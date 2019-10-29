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28 октября 19, 14:50
Warner Bros. перенесла премьеру фильма "Том и Джерри"
том и джерри
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Киностудия Warner Bros. изменила прокатный график полнометражного фильма "Том и Джерри", который будет основан на знаменитой анимационной серии. Как сообщает издание Thе Hollywood Reporter, вместо
16 апреля 2021 года, как предполагалось ранее, картина будет представлена зрителям 23 декабря 2020 года.

Чем вызвана эта ревизия, пока не уточняется. Прямых конкурентов в эту же дату к "Тома и Джерри" пока нет, но 18 декабря того же года в прокат выйдут такие потенциальные блокбастеры, как "Дюна" и экранизация видеоигры "Неизведанное: Удача Дрейка".

Постановщиком картины назначен Тим Стори, создатель фильма "Фантастическая четверка" и его продолжения. Ключевые роли исполнят Хлоя Грейс Морец, Майкл Пенья, Кристина Чонг, Брайан Степанек, Вонг Чарли, Колин Жост и другие актеры. Действие будет происходить в высококлассном отеле в Нью-Йорке. Главная героиня должна избавиться от назойливого мышонка перед масштабной церемонией бракосочетания, которая должна состояться в отеле.

Напомним, что серия короткометражных мультфильмов "Том и Джерри" была создана аниматорами Уильямом Ханной и Джозефом Барберой в начале 40-х годов прошлого века.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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