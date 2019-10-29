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28 октября 19, 14:58
Первый трейлер сериала "Дракула" (ВИДЕО)
В Сети компания BBC опубликовала первый трейлер новой экранизации романа "Дракула" Брэма Стокера.
Отметим, что сценарий этого романа написали создатели "Шерлока" Марк Гэтисс и Стивен Моффат.
Главную роль в мини-сериале, который будет состоять из трех частей, будет исполнять Клас Банг. Также непосредственно в картине будут сниматься Джон Хеффернан, Долли Уэллс, Джонатан Арис и Джоанна Сканлан.
Действие картины будет начинаться с 1897 в Трансильвании, а именно в замке графа Дракулы. Оттуда вампир отправляется в викторианский Лондон в поисках свежей крови.
Источник: https://telegraf.com.ua/