Режиссер Дэвид Линч получил почетный Оскар

Американская звезда Голливуда, режиссер популярного сериала "Твин Пикс", Дэвид Линч получил заслуженную награду. За весомый вклад в кинематограф он получил почетный Оскар.





Об этом сообщается на официальной странице The Academy в твиттере.





Представители премии собрали лауреатов в развлекательном комплексе Hollywood and Highland Center. Такого рода Оскар ежегодно вручается представителям кинематографа за весомый вклад в индустрию.





Такую награду получил 73-летний Дэвид Линч, который выступил режиссером популярной ленты "Твин Пикс". Однако лауреат Оскара был не очень многословен в речи после награждения. "У вас очень интересный вкус", – сказал Дэвид Линч.



