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29 октября 19, 17:41
Режиссер Дэвид Линч получил почетный Оскар
Дэвид Линч
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Церемония награждения Оскара прошла в ночь на 28 октября в Лос-Анджелесе.
Американская звезда Голливуда, режиссер популярного сериала "Твин Пикс", Дэвид Линч получил заслуженную награду. За весомый вклад в кинематограф он получил почетный Оскар.

Об этом сообщается на официальной странице The Academy в твиттере.

Представители премии собрали лауреатов в развлекательном комплексе Hollywood and Highland Center. Такого рода Оскар ежегодно вручается представителям кинематографа за весомый вклад в индустрию. 

Такую награду получил 73-летний Дэвид Линч, который выступил режиссером популярной ленты "Твин Пикс". Однако лауреат Оскара был не очень многословен в речи после награждения. "У вас очень интересный вкус", – сказал Дэвид Линч.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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