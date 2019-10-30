Звезда "Ходячих мертвецов" о будущем спин-оффе сериала

Поклонники "Ходячих мертвецов" переживают захватывающие времена: десятый сезон выходит на экраны прямо сейчас, а помимо "Бойтесь ходячих мертвецов" у оригинального сериала в будущем появится еще один спин-офф — он будет посвящен детям апокалипсиса. Но пока все внимание приковано к другому проекту в рамках франшизы — речь о полнометражном фильме, в центре которого окажется Рик Граймс.





Грядущая картина пока не получила названия, но известно, что Рика в нем как всегда сыграет Эндрю Линкольн. Также в этом фильме зрителей ожидает знакомство с новым видом зомби, о чем рассказала Поллианна МакИнтош, которая исполняет в сериале роль Джедис, бывшего лидера Мусорщиков.





На протяжении всей истории, рассказываемой в "Ходячих мертвецах", зомби видоизменяются: они разлагаются и мутируют в зависимости от окружающей среды и климата. В конце девятого сезона Рик сел на вертолет с Джедис и отправился в неизвестные края.





Говоря о полнометражном спин-оффе и новых видах зомби, МакИнтош поделилась: Как и всегда, я ожидаю много экшна, приключений и неожиданных сюжетных поворотов. Я уверена, что нам доведется столкнуться с новыми зомби, поскольку действие будет разворачиваться в иной местности. В случае с Джедис мы заметили, что у нее были вооруженные зомби, которые не были похожи на тех, которых мы видели ранее. Я с нетерпением жду, чем же нас в этом плане удивит Грег Никотеро [специалист по спецэффектам и режиссер предстоящего фильма]. Нас определенно ожидает что-то новое.





Впрочем, пока не известно, когда фильм о Рике Граймсе выйдет на экраны. На данный момент есть только анонс проекта, тогда как о сроках производства фильма сведений еще нет.



