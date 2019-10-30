В Голливуде отменили премьеру нового "Терминатора"

Премьера должна была состояться в понедельник, 28 октября - ее перенесли на неопределенное время из-за лесных пожаров в штате Калифорния. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление прокатчиков. В связи с масштабными пожарами, которые бушуют в Калифорнии, Paramount Pictures и Skydance отменили премьеру фильма "Терминатор: Фатум" в Лос-Анджелесе, — сообщили в документе.





Также в сообщении сказано, что еда, предназначенная для ивента по случаю премьеры, будет передана в Красный Крест - для тех, кто пострадал от лесных пожаров.





Напомним, что в новой картине о Терминаторе сыграли актеры, которые воплощали главных героев в первых частях истории: Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон. На громкой премьере они должны были появиться на красной дорожке вместе с Гэбриелем Луну, Маккензи Дэвис и другими селебритис.



