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30 октября 19, 12:48
В Голливуде отменили премьеру нового "Терминатора"
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Кинокомпания Paramount Pictures и продакшн Skydance отменили громкую премьеру продолжения культовой картины "Терминатор" в Голливуде.
Премьера должна была состояться в понедельник, 28 октября - ее перенесли на неопределенное время из-за лесных пожаров в штате Калифорния. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление прокатчиков. В связи с масштабными пожарами, которые бушуют в Калифорнии, Paramount Pictures и Skydance отменили премьеру фильма "Терминатор: Фатум" в Лос-Анджелесе, — сообщили в документе.

Также в сообщении сказано, что еда, предназначенная для ивента по случаю премьеры, будет передана в Красный Крест - для тех, кто пострадал от лесных пожаров.

Напомним, что в новой картине о Терминаторе сыграли актеры, которые воплощали главных героев в первых частях истории: Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон. На громкой премьере они должны были появиться на красной дорожке вместе с Гэбриелем Луну, Маккензи Дэвис и другими селебритис.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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