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30 октября 19, 12:52
Главный злодей сиквела "Чудо-женщина 2"
Чудо-Женщина
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Не исключено, что в ближайшее время появится первый трейлер, а сегодня режиссер Пэтти Дженкинс раскрыла личность главного злодея — персонажа Педро Паскаля.
Всем уже известно, что Патти Дженкинс снимает вторую часть фильма "Чудо-женщина 2", главную роль в котором по прежнему исполнит Галь Гадот. На данный момент появились подробности о том, какой именно злодей появится в картине.

Так вот, им станет классический дисишный антагонист Максвелл Лорд, который впервые появился на страницах комикса "Лига справедливости", в первом выпуске. Об этом рассказала сама постановщица на своей странице в Твиттере, где она опубликовала изображение Максвелла Лорда из оригинального комикса.

Нужно отметить, что Лорд – бизнесмен-толстосум, обладающий телепатией и жаждущий уничтожить всех, у кого есть какие-либо сверхспособности. В фильме "Чудо-женщина: 1984" эту роль исполнит звезда сериала "Игра престолов" Педро Паскаль. 

Как сообщается, еще одним злодеем, вернее злодейкой будет героиня Кристен Уиг — ученая-археолог Барбара Энн Минерва, превратившаяся в женщину-кошку Гепарду. Релиз второй "Чудо-женщины" намечен на 4 июня 2020 года.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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