Главный злодей сиквела "Чудо-женщина 2"

Всем уже известно, что Патти Дженкинс снимает вторую часть фильма "Чудо-женщина 2", главную роль в котором по прежнему исполнит Галь Гадот. На данный момент появились подробности о том, какой именно злодей появится в картине.





Так вот, им станет классический дисишный антагонист Максвелл Лорд, который впервые появился на страницах комикса "Лига справедливости", в первом выпуске. Об этом рассказала сама постановщица на своей странице в Твиттере, где она опубликовала изображение Максвелла Лорда из оригинального комикса.





Нужно отметить, что Лорд – бизнесмен-толстосум, обладающий телепатией и жаждущий уничтожить всех, у кого есть какие-либо сверхспособности. В фильме "Чудо-женщина: 1984" эту роль исполнит звезда сериала "Игра престолов" Педро Паскаль.





Как сообщается, еще одним злодеем, вернее злодейкой будет героиня Кристен Уиг — ученая-археолог Барбара Энн Минерва, превратившаяся в женщину-кошку Гепарду. Релиз второй "Чудо-женщины" намечен на 4 июня 2020 года.



