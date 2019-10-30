Первый трейлер украинской исторической драмы "Преданная"

"Преданная" - украинский полнометражный фильм , снятый по мотивам романа "Феликс Австрия" украинской писательницы Софии Андрухович.





События фильма разворачиваются в XIX веке в австрийском Станиславе . В главных ролях - Марианна Янушевич, Олеся Романова и Роман Луцкий. В одной сцене также снялась известная прима-балерина Екатерина Кухар.





Съемки фильма начались в апреле 2019. Во время съемочного процесса было задействовано четыре локации: в Киеве, в Черновцах, Белой Церкви и в Нежиловичах под Киевом. Разнообразие и аутентичность локаций обеспечивают максимально точную передачу духа и атмосферы изображаемой эпохи.





Образы актеров создавала известная художница по костюмам Леся Патока. Для ленты было сшито более 150 костюмов и собрано более 300 разнообразных образов жителей конца XIX-го-начала ХХ веков.





Первый официальный трейлер к историческому фильму "Преданная" появился во вторник, 29 октября.





В украинском широкий прокат премьера ленты запланирована на 16 января 2020 года.



