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30 октября 19, 12:54
Первый трейлер украинской исторической драмы "Преданная"
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Вскоре украинский кинематограф пополнится очередным увлекательным фильмом.
"Преданная" - украинский полнометражный фильм , снятый по мотивам романа "Феликс Австрия" украинской писательницы Софии Андрухович.

События фильма разворачиваются в XIX веке в австрийском Станиславе . В главных ролях - Марианна Янушевич, Олеся Романова и Роман Луцкий. В одной сцене также снялась известная прима-балерина Екатерина Кухар.

Съемки фильма начались в апреле 2019. Во время съемочного процесса было задействовано четыре локации: в Киеве, в Черновцах, Белой Церкви и в Нежиловичах под Киевом. Разнообразие и аутентичность локаций обеспечивают максимально точную передачу духа и атмосферы изображаемой эпохи. 

Образы актеров создавала известная художница по костюмам Леся Патока. Для ленты было сшито более 150 костюмов и собрано более 300 разнообразных образов жителей конца XIX-го-начала ХХ веков.

Первый официальный трейлер к историческому фильму "Преданная" появился во вторник, 29 октября.

В украинском широкий прокат премьера ленты запланирована на 16 января 2020 года.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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