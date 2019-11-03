"Джокер": вариант трансформации за болевым порогом

"Джокер" вышел далеко за пределы жанра комикса, превратившись в психологический триллер, поднимающий глубокие социальные проблемы. LIGA.net рассказывает о создании фильма, а также о некоторых его идеях.





Тодд Филлипс и Хоакин Феникс на Венецианском кинофестивале (Фото: EPA)

"Джокер" / Joker, 2019



Рейтинг: R

Жанр: экшн, драма, триллер

Режиссер: Тодд Филлипс

Автор сценария: Тодд Филлипс, Скотт Силвер

В ролях: Хоакин Феникс, Роберт Де Ниро, Зази Битц, Фрэнсис Конрой, Бретт Каллен

Продолжительность: 122 минут

Студия: Warner Bros. Pictures

Профессиональные критики не были единодушны в своей оценке "Джокера" - в рейтинге Rotten Tomatoes фильм получил 69% одобрительных отзывов и 31% - "гнилых помидоров". Зрители оказались более благосклонны - "Джокер" понравился 89% участвующих в оценивании.



Несмотря на разное отношение к картине в целом, практически все критики высоко оценили игру Хоакина Феникса, исполнившего роль Артура Флека - будущего Джокера.

В фильме рассказана одна из множества версий происхождения Джокера, согласно которой он - неудавшийся комик, страдающий психическим заболеванием и ставший злодеем под давлением обстоятельств.

Создание образа



Хоакин Феникс известен почти маниакальным отношением к работе над персонажами, роли которых он исполняет. Он преданный последователь системы Станиславского и соответственно готов почти на все, чтобы вжиться в образ своего героя.

Например, играя сына римского императора в фильме "Гладиатор", Феникс всегда носил с собой меч. Чтобы сыграть пожарного в картине "Команда 49: Огненная лестница", он по-настоящему поступил в пожарную академию и некоторое время ездил в командой спасателей.

Наиболее известен случай, когда Феникс заявил о том, что оставляет актерскую карьеру ради музыкальной. Он действительно так и поступил, но как выяснилось впоследствии - это было частью работы над пседводокументальным фильмом "Я все еще здесь".

Для "Джокера" Феникс за месяц похудел почти на 30 килограммов. Бывали дни, когда съедал только пару яблок. По его словам, это не только дало ему возможность достичь необходимой болезненной худобы, но и сильно действовало на нервы, делая раздражительным, слегка одержимым и иногда как бы смещало восприятие реальности. Подобное психическое напряжение тоже помогало работе над образом.

Режиссер Тодд Филлипс придавал большое значение смеху Джокера и попросил Феникса поработать над ним с особой тщательностью.

В одном из интервью актер рассказал, что создавая этот смех, чуть не получил нервный срыв. А почувствовав, что готов - позвал Филлипса и, когда тот удобно расположился, неожиданно рассмеялся. Режиссер вжался в спинку дивана.

В данном случае смех Джокера - точная имитация псевдобульбарного аффекта, настоящего неврологического расстройства, характеризующегося неконтролируемым приступами смеха или плача, неадекватными происходящему в реальности.

Кроме того Феникс, по просьбе режиссера, на протяжении всей работы над фильмом вел дневник - так же как его персонаж. Актер рассказывал, что сначала у него не получалось - он не знал, что писать, а потом стал заносить в дневник разные колкости обо всех участниках команды и дело пошло.

По признанию актера, он старался не выходить из образа все семь недель съемок - не только в студии, но и в свободное время.

Много внимания было уделено макияжу Джокера - цвету и степени размазанности. По словам визажиста фильма Никки Ледерманн, основное отличие от традиционного грима клоуна состоит в том, что маска клоуна - симметричная, а в макияже Джокера вообще нет симметрии и это делает его более жутким.

Источники

"Джокер" не похож на привычные фильмы-комиксы. В нем нет спецэффектов, супергероев и простоты характеров - нет чисто положительных и чисто отрицательных персонажей. Это фильм, по словам критика из The Guardian Джордана Хоффмана, побуждающий полюбить монстра. Это фильм, показывающий вариант трансформации личности, которой пришлось пересечь собственный болевой порог, а также то, что подобная транформация может стать массовым явлением.

Среди основных кинематографических источников, ставших вдохновением для создателей "Джокера", критики и сам режиссер картины называют фильмы "Таксист" (1976) и "Король комедии" (1982) Мартина Скорцезе, "Темный рыцарь" (2008) Кристофера Нолана и графический роман Алана Мура "Бэтмен: Убийственная шутка".

Главный герой "Таксиста" - демобилизовавшийся одиночка, болезненно реагирующий на происходящую вокруг него несправедливость, из категории так называемых "маленьких людей". Он взбунтовался и застрелил несколько человек, чтобы защитить тех, кого они обижали.

В фильме "Король комедии" рассказывается о человеке, который мечтал стать комиком, но у него не получалось. Он похитил ведущего популярного шоу и пообещал отпустить жертву, если ему предоставят время для выступления в прямом эфире.

Образ Джокера, созданный Хитом Леджером в "Темном рыцаре", по мнению многих критиков, мог бы стать наиболее логичным развитием персонажа, который получился у Хоакина Феникса. Оба эти Джокера - несмешные клоуны, циничные и надломленные люди, у которых реальность неотличимо смешивается с фантазиями.

В графическом романе "Бэтмен: Убийственная шутка" рассказывается версия происхождения Джокера, во многом похожая на историю, показанную в фильме Тодда Филлипса.

Некоторые идеи фильма

"Джокер" подходит под определения социально-психологического триллера, драмы, трагифарса и очень богат на идеи и месседжи. Вряд ли найдется человек, которого этот фильм не заденет.

В рецензиях, опубликованных в разделе топ-критики на сайте Rotten Tomatoes, практически все авторы упоминают классовое неравенство и социальную незащищенность, которые становятся причинами как индивидуальных, так и массовых протестов, не приносящих ничего кроме хаоса и насилия.

Среди менее очевидных проблем - изоляция людей с психическими заболеваниями, вынужденное одиночество и буллинг, провоцирующие жертв на выходящие из-под контроля акты самозащиты.

Некоторые увидели в "Джокере" манифест радикализующегося движения инселов (incel, involuntary celibate - недобровольное воздержание от секса), обиженных и раздраженных людей, находящих выход в насилии.

Не был забыт и расизм: якобы чернокожий человек, оказавшийся в ситуации Артура Флека, либо умер бы на помойке, либо был бы застрелен полицейскими, но точно не стал бы символом протестов.

Многие отмечают в "Джокере" отражение инфантильности общества, в котором все думают только о себе - богатые и бедные, счастливые и несчастные, здоровые и больные, идеалисты и пользующиеся массовыми беспорядками преступники. Отражение общества, в котором подавляющее большинство преследует личные цели, не считаясь с положением окружающих, и давит тех, кто пытается жить иначе.

А некоторые критики называют режиссера картины троллем, который использовал для комикса инструменты высокого искусства и в результате нивелировал глубину поднимаемых проблем.



Источник: liga.net