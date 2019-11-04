"Захар Беркут" едет в Америку

Семь украинских фильмов, включая "Захара Беркута", представит мировым дистрибьюторам на Американском кинорынке (American Film Market) компания FILM.UA Distribution при поддержке Украинского культурного фонда.





Как сообщается на сайте кинокомпании, УКФ предоставил ей грантовую поддержку для организации стенда и скринингов на этом крупнейшем мировом кинорынке, который состоится 6-13 ноября, для представления фильмов украинского производства и поиска потенциальных партнеров для их мировой дистрибьюции.





"В рамках проекта на AFM начнет работу украинский стенд. На стенде будет работать команда из трех человек, одного из которых выберут на основе конкурса. Конкурс организует FILM.UA Distribution вместе с Госкино. Стенд будет знакомить международное сообщество с лентами "Захар Беркут" и "Фоксер и Макс", скрининги которых состоятся на кинорынке. Также на стенде будут представлены фильмы "Черкассы", "Никита Кожемяка", "Приключения Святого Николая", "Нимфа: Лесная песня" и "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила", - говорится в сообщении.





На стенде разместится каталог из 20 лучших проектов украинского кино для представления международной профильной аудитории. Проекты будут отобраны по результатам конкурса, участие в котором могут принять все игроки кинорынка Украины, кроме представителей FILM.UA Group.





Результаты конкурсов станут известны 22 и 24 ноября.



