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4 ноября 19, 15:36
Леди Гага снова сыграет в кино
Леди Гага
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Леди Гага получила предложение от Ридли Скотта сняться в одной из главных ролей в фильме об убийстве Маурицио Гуччи – бывшего главы итальянского дома моды и внука основателя Gucci Гуччио Гуччи.
Маурицио был застрелен наемным убийцей 27 марта 1995 года по заказу его жены Патриции Реджиани, чему предшествовали финансовые скандалы и ссоры с многочисленными родственниками. Леди Гага сыграет Патрицию, которая позднее была осуждена за организацию убийства.

Ридли Скотт давно вынашивал идею этого фильма (лет десять назад он рассматривал на роль Реджиани Анджелину Джоли), и он вместе с женой Джанниной Скотт выступает в роли продюсера, но не исключено, что возьмет не себя и роль режиссера. Сроки производства пока не определены.

Леди Гага дебютировала в кино в 2018 году в главной роли в ремейке фильма "Рождение звезды". Она получила премию MTV как лучшая актриса, номинацию на "Оскар" и награду Американской киноакадемии и "Золотой глобус" за лучшую песню "Shallow".

Источник: https://kinoafisha.ua/
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