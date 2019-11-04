Леди Гага снова сыграет в кино

Маурицио был застрелен наемным убийцей 27 марта 1995 года по заказу его жены Патриции Реджиани, чему предшествовали финансовые скандалы и ссоры с многочисленными родственниками. Леди Гага сыграет Патрицию, которая позднее была осуждена за организацию убийства.





Ридли Скотт давно вынашивал идею этого фильма (лет десять назад он рассматривал на роль Реджиани Анджелину Джоли), и он вместе с женой Джанниной Скотт выступает в роли продюсера, но не исключено, что возьмет не себя и роль режиссера. Сроки производства пока не определены.





Леди Гага дебютировала в кино в 2018 году в главной роли в ремейке фильма "Рождение звезды". Она получила премию MTV как лучшая актриса, номинацию на "Оскар" и награду Американской киноакадемии и "Золотой глобус" за лучшую песню "Shallow".



