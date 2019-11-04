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Кино
Новости кино
4 ноября 19, 15:41
Дата премьеры сиквела "Человека-паука: Через вселенные"
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Киностудия Sony Pictures Animation анонсировала дату выхода в прокат продолжения мультфильма "Человек-паук: Через вселенные".
Как сообщается на официальном канале в социальной сети Twitter, проект будет представлен зрителям 8 апреля 2022 года.

Постановщиком назначен Хоаким Дос Сантос, один из создателей сериалов "Аватар: Легенда об Аанге" и "Вольтрон: Легендарный защитник". Сюжет продолжения пока не уточняется.

Напомним, что первая серия была выпущена в 2018 году и стала настоящим откровением. Он завоевал множество самых престижных профессиональных наград, в том числе "Оскар", "Золотой глобус", как лучший мультфильм года. Его кассовые сборы составили около 400 миллионов долларов.

В центре сюжета был подросток Майлз Моралес, который обретает сверхъестественные способности и применяет их для защиты жителей своего города. Однако ему предстоит выяснить, что не только он носит костюм супер героя. Персонажей озвучивали Джэйк Джонсон, Хейли Стайнфелд, Махершала Али, Брайан Тайри Генри, Лили Томлин, Лорен Велес, Зои Кравиц, Джон Малэни, Николас Кейдж и другие артисты.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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