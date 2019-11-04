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4 ноября 19, 15:46
Трейлер нового фильма Гая Ричи "Джентльмены" (ВИДЕО)
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Премьера киноленты "Джентльмены" запланирована на 24 января 2020 года. Украинские киноманы смогут посмотреть фильм 13 февраля.
Талантливый режиссер Гай Ричи вскоре представит свою новую киноленту "Джентльмены"(The Gentlemen). Пока в сети опубликовали первый официальный трейлер, который напомнил, что создатель голливудских фильмов остается мастером криминальных комедий.

Как известно, последние годы Гай Ричи выбирал рейтинговые проекты, экспериментируя с жанрами кино. В частности, режиссер мастерски экранизировал истории о Шерлоке Холмсе и Аладдине и создал эффектный боевик "Агенты А. Н. К. Л.". Однако в 2019-м он решил вернуться к криминальным комедиям, взявшись за воплощение собственного сценария.

К съемкам фильма "Джентельмены" Гай Ричи пригласил успешных голливудских актеров, которые уже привлекли внимание киноманов и СМИ к предстоящей новинке. Главные роли он отдал Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэму, Генри Голдингу, Мишель Докери, Колину Фарреллу и Хью Гранту. 

Пока известно, что фильм расскажет историю британского наркобарона Мики Пирсона, который планирует увеличить свои прибыли, продав незаконный бизнес. Разбогатеть ему помогла продажа марихуаны в Лондоне. Наркоимперию стремятся получить не только друзья и конкуренты Мики, но и наследственные миллиардеры из Оклахомы. Поэтому борьба за бизнес выйдет на другой уровень.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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