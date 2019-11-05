Квентин Тарантино назвал лучшие фильмы 2019 года

Известный американский кинорежиссер и сценарист Квентин Тарантино рассказал, какой фильм считает самым стоящим из тех, которые вышли в 2019-м. Об этом он сообщил Deadline.





Помимо своей картины “Однажды…в Голливуде“, в которой сыграли такие звезды, как Брэд Питт и Леонардо ди Каприо и которая стала самой кассовой для режиссера, собрав в прокате 368 млн. долларов, Тарантино отметил еще один фильм, который его сильно впечатлил.





Такой картиной Тарантино назвал триллер “Капкан“, премьера которого состоялась в июле и собрала в прокате больше 89 млн. долларов. Снял картину известный французский режиссер Александр Ажа, известный по хоррорам “У холмов есть глаза“ и “Рога“.







