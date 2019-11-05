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5 ноября 19, 14:57
Анджелину Джоли эвакуировали со съемочной площадки
Анджелина Джоли
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Съемочный день американской актрисы Анджелины Джоли на Канарских островах прервали по неожиданной причине.
Голливудскую актрису Анджелину Джоли вместе с коллегой Ричардом Медданом, которые работали на съемочной площадке нового фильма "Вечные (Eternals) на Канарских островах, срочно эвакуировали. Причиной стала найденная на территории съемок бомба.

Об этом рассказал инсайдер изданию The Sun. Впоследствии прибыли специалисты, чтобы обезвредить бомбу. По мнению специалистов, взрывное устройство могло остаться со Второй мировой войны. В свое время на этом месте располагалась нацистская база.

Это было страшно: бомба могла быть там в течение десятилетий нетронутой, но кто знает, что могло бы произойти, если бы ее "побеспокоили". На съемочной площадке были звезды мировой величины, и никто не собирался рисковать. К счастью, специалисты прекрасно со всем справились, – поделился инсайдер. 

В новом фильме "Вечные" Анджелина Джоли появится в образе суперженщины Тэны из комиксов Marvel. Премьера супергеройской ленты ожидается в 2020 году.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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