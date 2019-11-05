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5 ноября 19, 17:01
Холли Берри может сыграть в "Блэйде"
Холли Берри
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Как пишет We Got This Covered, актриса, которую в текущем году можно было видеть в триквеле "Джона Уика", хочет поучаствовать в перезапуске марвеловского кинокомикса "Блэйд".
Берри претендует на одну из центральных ролей. Инсайдеры утверждают, что оскароносной актрисе может достаться партия Нины Прайс/ Ночного вампира. Если это произойдет, значит Берри воплотит образ главной антагонистки.

Напомним, партия самого Блэйда (полувампира-получеловека, охотящегося на вампиров) отошла дважды оскароносному Махершале Али ("Лунный свет", "Зеленая книга", третий сезон "Настоящего детектива").

Также ходит слух, будто еще одного злодея, Дракулу, может сыграть Уэсли Снайпс, исполнитель роли Блэйда из старой трилогии.

Релиз ребута предположительно состоится в 2023 году.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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