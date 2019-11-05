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5 ноября 19, 17:03
"Терминатор: Фатум" может понести огромные убытки
Терминатор: Фатум
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На прошлой неделе в прокате стартовал "Терминатор: Фатум", который обошёлся студии в 185 млн долларов, а также 80-100 млн за промо-кампанию.
Ожидалось, что картина принесёт около 450 млн долларов в прокате, однако после первого уик-энда стало ясно, что фильм вряд ли доберётся до этой отметки.

В США лента заработала всего 29 млн долларов, поэтому фильму прогнозируют всего 70 млн за домашний прокат. Также была надежда на китайских зрителей, однако и она не оправдалась — в Поднебесной картина собрала 28 млн. Если ситуация не изменится, "Терминатор" вряд ли заработает больше 200 млн долларов по всему миру.

За расходы отвечают студии Paramount, 20th Century Fox и Skydance.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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