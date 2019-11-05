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5 ноября 19, 17:05
Трейлер сериала "Новый папа" (ВИДЕО)
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Премьера состоится в ноябре на Sky Atlantic, на HBO сериал покажут лишь в январе 2020.
HBO выпустил новый трейлер "Нового папы", который является продолжением популярного сериала "Молодой папа".

Режиссером нового сериала является Паоло Соррентино.

В сериале режиссера Паоло Соррентино рассказывается о жизни вымышленного Папы Римского Пия XIII (Джуд Лоу) с неортодоксальными взглядами на место Католической Церкви в мире. 

Также по сюжету сериала герой Джуда Лоу Пий XIII будет лежать в коме, а его место занимает новый понтифик - Иоанн Павел III, которого играет Джон Малкович. 

Отметим, что в сиквеле также снимаются Сильвио Орландо, Хавьер Камара, Сесиль де Франс, Людивин Санье, Маурицио Ломбарди, Генри Гудман, Ульрих Томсен, Марк Иванир, Массимо Гини, Шэрон Стоун, Мэрилин Мэнсон и Юлия Снигирь.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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