Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.56
USD
24.74
RUB
0.39
EUR
27.02
USD
24.49
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
7 ноября 19, 16:09
Sony и Disney договорились: Человек-паук остается в Marvel
Человек-паук
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Недавно руководство студий в лице Алана Хорна (Disney) и Тома Ротмана (Sony) прояснили, что же в итоге побудило их прийти к примирению.
Отголоски конфликта по поводу прав на Человека-паука слышны до сих пор.

На протяжении приблизительно месяца поклонники Человека-паука пребывали в неведении относительно кинематографического будущего своего любимого супергероя. Казалось, что по этому вопросу пути Disney и Sony окончательно разошлись, но в конце сентября стало известно, что стороны таки сумели достигнуть компромисса — Питер Паркер в исполнении Тома Холланда останется в киновселенной Marvel. 

Очевидно, что фанатская база, которая для всех нас очень важна, живо отреагировала на действия Тома [Холланда] по ходу всей этой ситуации. Людям нравится, что Marvel и Кевин Файги оказались вовлечены в создание двух фильмов о Человеке-пауке. Полученный отклик дал нам понять, что возобновление сотрудничества действительно является лучшим решением, — поведал Хорн. 
Ротман согласился со своим коллегой:

Это классический пример исхода, от которого в выигрыше останутся все: и Sony, и Disney, и поклонники Человека-паука. Я бы хотел лишь отметить, что новости в СМИ и реальный ход переговоров не всегда синхронизированы. Говоря словами Шекспира, такого завершенья нельзя было не жаждать. Рано или поздно мы бы пришли к компромиссу, но в новостях поспешили сообщить об обратном.

Напомним, что изначально к разрыву отношений между Disney и Sony привели разногласия по поводу денег — в Голливуде такое случается нередко. Как видим, мнение поклонников все же сыграло свою роль. Не стоит также забывать о заслугах Тома Холланда в благоприятном разрешении конфликта, ведь именно он призвал руководителей обеих студий прислушаться к фанатам и пойти друг другу на уступки.

Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Джеймс Ганн прокомментировал возвращение в Marvel
Глава Marvel хочет вернуть Уэсли Снайпса в роли Блэйда
Список всех фильмов Disney, которые выйдут до 2027 года
В сеть "слили" данные о новом этапе фильмов Marvel
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
"Оскар 2020": Disney назвала кандидатов
noimageТрейлер к украинскому фильму "Чорний ворон" (ВИДЕО)
noimage"Крик 5" находится в разработке
noimageСтивену Кингу понравился фильм "Доктор Сон"
noimageКомпания Disney назвала кандидатов на «Оскар»
Лента новостей