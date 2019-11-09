Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.56
USD
24.74
RUB
0.39
EUR
27.02
USD
24.49
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
8 ноября 19, 17:01
Компания Disney назвала кандидатов на «Оскар»
Disney
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Компания Disney предложила актеров и актрис, которые могут побороться за кинопремию "Оскар". Об этом сообщает портал Collider.
Ранее студия предоставила руководству "Оскара" список фильмов, которые могут посоревноваться в различных категориях, однако перечень артистов-кандидатов был обнародован только сейчас. Так, в Disney решили, что в категории "Лучшая мужская роль второго плана" могут побороться такие актеры, как Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Марк Руффало, Крис Хемсворт, Джереми Реннер, Джош Бролин, Пол Радд и Дон Чидл.

Среди лучших актрис второго плана студия Disney выделила Скарлетт Йоханссон, Гвинет Пэлтроу, Зои Салдану, Карен Гиллан и Бри Ларсон.

В конце октября компания Sony назвала своих кандидатов на "Оскар". В номинации "Лучшая мужская роль" студия выдвинула Леонардо Ди Каприо, сыгравшего в фильме Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде". Его коллега по картине Брэд Питт может посоревноваться за звание лучшего актера второго плана. Компания также отметила таких артистов, как Мэттью Райс и Том Хэнкс. Они оба снимались в ленте "Прекрасный день по соседству".

Источник: https://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
Список всех фильмов Disney, которые выйдут до 2027 года
Компания Disney перезапустит популярный мультфильм
Disney презентовала первые кадры фильма "Мулан" (ВИДЕО)
Disney снимает новую версию фильма "Один дома"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
"Оскар 2020": Disney назвала кандидатов
noimageТрейлер к украинскому фильму "Чорний ворон" (ВИДЕО)
noimage"Крик 5" находится в разработке
noimageСтивену Кингу понравился фильм "Доктор Сон"
Лента новостей