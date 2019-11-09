Компания Disney назвала кандидатов на «Оскар»

Ранее студия предоставила руководству "Оскара" список фильмов, которые могут посоревноваться в различных категориях, однако перечень артистов-кандидатов был обнародован только сейчас. Так, в Disney решили, что в категории "Лучшая мужская роль второго плана" могут побороться такие актеры, как Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Марк Руффало, Крис Хемсворт, Джереми Реннер, Джош Бролин, Пол Радд и Дон Чидл.





Среди лучших актрис второго плана студия Disney выделила Скарлетт Йоханссон, Гвинет Пэлтроу, Зои Салдану, Карен Гиллан и Бри Ларсон.





В конце октября компания Sony назвала своих кандидатов на "Оскар". В номинации "Лучшая мужская роль" студия выдвинула Леонардо Ди Каприо, сыгравшего в фильме Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде". Его коллега по картине Брэд Питт может посоревноваться за звание лучшего актера второго плана. Компания также отметила таких артистов, как Мэттью Райс и Том Хэнкс. Они оба снимались в ленте "Прекрасный день по соседству".



