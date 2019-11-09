Стивену Кингу понравился фильм "Доктор Сон"

Он заявил, что картина исправила ошибки, совершенные Стэнли Кубриком в фильме "Сияние".





Свое мнение о картине Флэнагана Кинг высказал в беседе с журналом Entertainment Weekly. По его словам, "Доктор Сон" исправил все то, чем Кубрик испортил его роман "Сияние".





Не секрет, что Стивен Кинг всем сердцем ненавидит постановку Кубрика 1980 года выпуска, в которой главную роль исполнил Джек Николсон. Дело в том, что тогда Кинг сам подготовил сценарий по своей книге для Кубрика, но режиссер его демонстративно не использовал и перенес на экран собственное виденье истории помешательства Джека Торренса в отеле "Оверлук". Это виденье категорически не понравилось Кингу.





"Доктор Сон" — роман, являющийся прямым продолжением "Сияния" и рассказывающий историю повзрослевшего Дэнни Торренса, сына Джека.





В украинском прокате "Доктора Сон" можно наблюдать с 7 ноября.



