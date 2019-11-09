"Крик 5" находится в разработке

Портал Bloody Disgusting выяснил, что в разработку запущена следующая часть хоррор-франшизы "Крик". Пока неясно, будет ли это ремейк или продолжение классической истории, однако, по слухам, проект обойдётся без участия сценариста Кевина Уильямсона.





Другие подробности пока неизвестны, и сама информация остаётся официально не подтверждённой, поэтому не исключено, что её могут опровергнуть.





Последний фильм серии вышел в 2011 году, а в 2015 в эфире стартовал сериал по мотивам франшизы. Её создатель Уэс Крэйвен скончался в том же году.



