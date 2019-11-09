Трейлер к украинскому фильму "Чорний ворон" (ВИДЕО)

Вскоре в большой прокат выйдет экранизированная драма "Чорний ворон".





После невероятного успеха в прокате драматический бестселлер "Чорний ворон" Василия Шкляра получил свою первую экранизацию в виде полнометражного фильма.





Премьера исторической картины в Украине запланирована на 5 декабря 2019 года.





В кресло режиссера сел Тарас Ткаченко, который также работал над фильмом "Гніздо горлиці". Главные роли в фильме "Чорний ворон" достались Тарасу Цимбалюку, Андрею Мостренко, Наталье Сумской, Павлу Москалю, Азизбеку Абдурашидову и Алексею Тритенко.





По сюжету картины, парню Ивану по прозвищу Ворон пришлось стать участником повстанческого движения времен Холодноярской республики. Он, как настоящий украинец, не мог остаться в стороне от событий, которые влияли на свободу и происходили в его селе. Поэтому Иван решил пожертвовать своим семейным спокойствием и принять участие в борьбе за независимость. В центре сюжета – смелый украинец и история его жизни и любви.



