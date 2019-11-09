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8 ноября 19, 21:58
"Оскар 2020": Disney назвала кандидатов
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Уже 10 февраля 2020 года состоится престижная кинопремия "Оскар"

Уже 10 февраля 2020 года состоится престижная кинопремия "Оскар". Компания Disney представила актеров и актрис, которые могут побороться за награду. Об этом сообщает портал Collider.

Так, в категории "Лучшая мужская роль второго плана" могут побороться такие актеры, как Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Марк Руффало, Крис Хемсворт, Джереми Реннер, Джош Бролин, Пол Радд и Дон Чидл.

Среди лучших актрис второго плана студия Disney выделила Скарлетт Йоханссон, Гвинет Пэлтроу, Зои Салдану, Карен Гиллан и Бри Ларсон.

Ранее сообщалось, что самые популярные киностудии Sony и Netflix определились с претендентами на премию "Оскар-2020".
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