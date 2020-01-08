Мультфильм "Ледяное сердце 2" стал самым кассовым в истории

Как свидетельствует статистика портала Boxofficemojo, его мировые кассовые сборы превысили 1,325 миллиарда долларов. Ранее лидерами считались полнометражные анимационные фильмы "Суперсемейка 2", заработавший в свое время 1,243 миллиарда долларов, и "Ледяное сердце" (1,281 миллиарда долларов).





"Ледяное сердце 2" стало шестым кинопроектом Walt DIsney, заработавшим в 2019 году более миллиарда долларов. Большую часть этой суммы ему обеспечил международный прокат.





Также мультфильм занял третье место в рейтинге самых успешных кинопроектов прошлого года, пропустив вперед экранизацию комиксов "Мстители 4: Завершение" и фильм "Король лев". На момент публикации данной заметки представители студии Walt Dusney еще не делали заявлений о перспективах создания третьей серии. Однако столь грандиозный успех сиквела практически не оставляет сомнений в том, что уже в ближайшем будущем дилогия может превратиться в трилогию.



