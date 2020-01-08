Премия Гильдии сценаристов США: названы номинанты

Американская Гильдия сценаристов назвала номинантов на премию WGA Awards 2020, ежегодно вручаемую за лучшие сценарии фильмов и сериалов.





В списке уже известные после "Золотого глобуса" фильмы "1917", "Паразиты", "Джокер" и др.





Победители станут известны 1 февраля.





На награду претендуют:





Лучший оригинальный сценарий





Сэм Мендес, Кристи Уилсон-Кернс — "1917"

Ноа Баумбах — "Брачная история"

Райан Джонсон — "Ножи наголо"

Эмили Халперн, Сара Хэскинс, Сюзанна Фогель, Кэти Силберман — "Образование"

Пон Джун-хо, Хан Джин-вон — "Паразиты"





Лучший адаптированный сценарий





Тодд Филлипс, Скотт Силвер — "Джокер"

Стивен Зэйллиан — "Ирландец"

Тайка Вайтити — "Кролик Джоджо"

Грета Гервиг — "Маленькие женщины"

Мика Фитцерман-Блю, Ноа Харпстер — "Прекрасный день по соседству"





Лучший сценарий документального фильма





"Гражданин Х"

"Приемный"

"Изобретатель: Жажда крови в Силиконовой долине"

"Джозеф Пулитцер: Голос народа"

"Серый кардинал"



