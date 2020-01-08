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8 января 20, 17:21
Премия Гильдии сценаристов США: названы номинанты
Американская Гильдия сценаристов назвала номинантов на премию WGA Awards 2020, ежегодно вручаемую за лучшие сценарии фильмов и сериалов.
В списке уже известные после "Золотого глобуса" фильмы "1917", "Паразиты", "Джокер" и др.
Победители станут известны 1 февраля.
На награду претендуют:
Лучший оригинальный сценарий
Сэм Мендес, Кристи Уилсон-Кернс — "1917"
Ноа Баумбах — "Брачная история"
Райан Джонсон — "Ножи наголо"
Эмили Халперн, Сара Хэскинс, Сюзанна Фогель, Кэти Силберман — "Образование"
Пон Джун-хо, Хан Джин-вон — "Паразиты"
Лучший адаптированный сценарий
Тодд Филлипс, Скотт Силвер — "Джокер"
Стивен Зэйллиан — "Ирландец"
Тайка Вайтити — "Кролик Джоджо"
Грета Гервиг — "Маленькие женщины"
Мика Фитцерман-Блю, Ноа Харпстер — "Прекрасный день по соседству"
Лучший сценарий документального фильма
"Гражданин Х"
"Приемный"
"Изобретатель: Жажда крови в Силиконовой долине"
"Джозеф Пулитцер: Голос народа"
"Серый кардинал"
Источник: https://telegraf.com.ua/