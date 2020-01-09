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Кино
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9 января 20, 09:45
В этом году церемония Оскара снова пройдет без ведущего
кинопремия Оскар
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Церемония вручения премии Оскар состоится 9 февраля

В 2020 году 92-я церемония вручения премии Оскар второй год подряд пройдет без ведущего. Об этом cообщает Twitter американской киноакадемии.

"В этом году церемония Оскар сейчас выглядит так: звезды - да, представление - да, сюрпризы - да, ведущий - нет", - отмечается в сообщении.

В 2019 году впервые за 30 лет Оскар проходил без ведущего. Это было связано с тем, что назначенный на эту роль актер и комик Кевин Харт отказался от проведения мероприятия из-за скандала с гомофобными публикациями в Twitter.

Церемония вручения премии Оскар состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе.

17 декабря американская академия кинематографических искусств и наук обнародовала шорт-листы для девяти номинаций премии Оскар.
liga.net
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