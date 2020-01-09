Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.80
USD
24.11
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
9 января 20, 09:56
Экранизируют легендарный роман писателя-киевлянина
Баз Лурман
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Известный австралийский режиссер Баз Лурман снимет фильм Мастер и Маргарита» по роману писателя-киевлянина Михаила Булгакова.

Известный австралийский режиссер Баз Лурман снимет фильм «Мастер и Маргарита» по роману писателя-киевлянина Михаила Булгакова. Как выяснили журналисты, он уже получил все права на эту экранизацию.

Как цитирует 57-летнего режиссера «Интерфакс», он заявил: «На протяжении почти двадцати лет у меня была невероятная связь с историей «Мастер и Маргарита», и я давно искал права на эту необычную книгу».

Баз Лурман добавил: «Я очень рад, что наконец-то получил возможность интерпретировать эту новаторскую работу».

Отметим, что на данный момент режиссер снял такие фильмы как «Строго по правилам» (1992), «Ромео + Джульетта» (1996), «Мулен Руж!» (2001), «Австралия» (2008), «Великий Гэтсби» (2013) и «Отжиг» (2017).


В социальных сетях уже гадают, снимется ли в картине Леонардо Ди Каприо, который любит русскую литературу, а также играл у режиссера в «Великом Гэтсби».

Также сообщается, что продюсером фильма будет Светлана Мигунова-Дали: она является правообладателем на экранизацию. Она известна тем, что была продюсером российского блокбастера «Легенда №17» о хоккеисте Валерии Харламове. Известно, что производством картины займется компания Baz&Co.
Fraza.ua
Ещё по теме:
Уиллем Дефо сыграет в триллере Гильермо Дель Торо
Стивену Кингу понравился фильм "Доктор Сон"
Режиссер фильма "Цена правды" получила орден княгини Ольги
Зоозащитники назвали человеком года исполнителя роли Джокера
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Церемония вручения "Оскар" вновь пройдет без ведущего
noimageAmazon нашел замену Уиллу Поултеру
noimageWarner Bros. снимет фильм о дочери Волан-де-Морта
noimageТимоти Шаламе сыграет музыканта Боби Дилана
noimageBAFTA-2020: британскую кинопремию обвинили в расизме
Лента новостей