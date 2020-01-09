Экранизируют легендарный роман писателя-киевлянина

Известный австралийский режиссер Баз Лурман снимет фильм «Мастер и Маргарита» по роману писателя-киевлянина Михаила Булгакова. Как выяснили журналисты, он уже получил все права на эту экранизацию.

Как цитирует 57-летнего режиссера «Интерфакс», он заявил: «На протяжении почти двадцати лет у меня была невероятная связь с историей «Мастер и Маргарита», и я давно искал права на эту необычную книгу».

Баз Лурман добавил: «Я очень рад, что наконец-то получил возможность интерпретировать эту новаторскую работу».

Отметим, что на данный момент режиссер снял такие фильмы как «Строго по правилам» (1992), «Ромео + Джульетта» (1996), «Мулен Руж!» (2001), «Австралия» (2008), «Великий Гэтсби» (2013) и «Отжиг» (2017).





В социальных сетях уже гадают, снимется ли в картине Леонардо Ди Каприо, который любит русскую литературу, а также играл у режиссера в «Великом Гэтсби».

Также сообщается, что продюсером фильма будет Светлана Мигунова-Дали: она является правообладателем на экранизацию. Она известна тем, что была продюсером российского блокбастера «Легенда №17» о хоккеисте Валерии Харламове. Известно, что производством картины займется компания Baz&Co.



