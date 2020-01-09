Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.80
USD
24.11
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
9 января 20, 16:13
Warner Bros. снимет фильм о дочери Волан-де-Морта
Волан-де-Морт
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Студия Warner Bros. работает над проектом, в центре которого могут оказаться сын Гарри Поттера и дочь Волан-де-Морта.
Последний фильм о Гарри Поттере вышел в 2011 году. С тех пор Волшебный мир расширился за счет серии спин-оффов/приквелов "Фантастические твари", но этой франшизе не удалось настолько же увлечь зрителей, как основная линейка фильмов.

Учитывая это обстоятельство, студия Warner Bros. собирается снять еще одну картину, которая станет сиквелом истории о Гарри Поттере — такой информацией делится ресурс We Got This Covered. Согласно источнику, фильм расскажет о дочери Волан-де-Морта, которая попытается воскресить его спустя 20 лет после событий "Даров Смерти".

Поттероманы наверняка придут в восторг еще от двух деталей: сообщается, что многие актеры из оригинального "Гарри Поттера" могут вернуться к своим давним ролям, тогда как сценарий для проекта напишет сама Джоан Роулинг. Предполагается, что сиквел будет иметь некоторое сходство с пьесой "Гарри Поттер и Проклятое дитя", премьера которой состоялась в 2016 году.

Судя по всему, новая часть "поттерианы" — если она таки выйдет в свет и станет успешной — может положить начало новой серии фильмов, главным героем которой окажется Альбус Северус Поттер, младший сын Гарри Поттера. Инсайдеры утверждают, что руководители Warner Bros. видят в этом персонаже большой потенциал.

Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Киану Ривз может сыграть роль мистического детектива
Дэниел Рэдклифф не хочет сниматься в ремейке "Гарри Поттера"
"Хороший лжец": трейлер нового фильма с Хелен Миррен
Михиль Хаусман и Кейли Куоко сыграют в сериале
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Церемония вручения "Оскар" вновь пройдет без ведущего
noimageAmazon нашел замену Уиллу Поултеру
noimageТимоти Шаламе сыграет музыканта Боби Дилана
noimageBAFTA-2020: британскую кинопремию обвинили в расизме
noimage"Половое воспитание": трейлер второго сезона сериала
Лента новостей