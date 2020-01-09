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9 января 20, 16:17
Amazon нашел замену Уиллу Поултеру
Роберт Арамайо
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Amazon нашел замену Уиллу Поултеру, который недавно покинул сериал по "Властелину колец".
В проекте сыграет Роберт Арамайо, известный по роли молодого Неда Старка в сериале "Игра престолов". 
Персонажа Арамайо будут звать Белдор.



Напомним, шоураннерами проекта выступят Джон Д. Пэйн и Патрик МакКей. Над сериалом будет работать сценарист "Игры престолов" Брайан Когман. Кроме того, испанский режиссер Хуан Антонио Байона, известный по фильму "Мир Юрского периода-2", снимет первые два эпизода нового сериала. Ранее был объявлен каст съемочной группы шоу.

О дате релиза "Властелина колец" пока не сообщается. Съемки будут проходить в Новой Зеландии.

Amazon планирует выпустить не менее пяти сезонов сериала "Властелин колец". Известно, что в первом сезоне будет около 20 серий.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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