Amazon нашел замену Уиллу Поултеру

В проекте сыграет Роберт Арамайо, известный по роли молодого Неда Старка в сериале "Игра престолов".

Персонажа Арамайо будут звать Белдор.













Напомним, шоураннерами проекта выступят Джон Д. Пэйн и Патрик МакКей. Над сериалом будет работать сценарист "Игры престолов" Брайан Когман. Кроме того, испанский режиссер Хуан Антонио Байона, известный по фильму "Мир Юрского периода-2", снимет первые два эпизода нового сериала. Ранее был объявлен каст съемочной группы шоу.





О дате релиза "Властелина колец" пока не сообщается. Съемки будут проходить в Новой Зеландии.





Amazon планирует выпустить не менее пяти сезонов сериала "Властелин колец". Известно, что в первом сезоне будет около 20 серий.



