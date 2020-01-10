Николас Холт сыграет в фильме "Миссия невыполнима"

Анонс был опубликован на официальной странице артиста в социальной сети Instagram, а позже подтвержден и режиссером Кристофером МакКуорри.





Естественно, пока нет никакой информации о том, какого персонажа предстоит сыграть Холту. Содержание фильмов на момент публикации данной заметки также не уточнялось. Известно лишь, что главную роль по-прежнему будет исполнять Том Круз.





Седьмую серию планируется представить зрителям в июле 2021 года, следовательно, съемки должны стартовать не позднее начала лета 2020 года. Восьмая часть заявлена в прокат на август 2022 года.





Напомним, что предыдущий эпизод "Миссии невыполнимой" стал самой успешной частью франшизы. При производственном бюджете в 178 миллионов долларов он собрал в мировом прокате более 790 миллионов долларов. Том Круз по традиции выполнял самые сложные трюки, не прибегая к помощи дублеров и каскадеров.



