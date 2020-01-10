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10 января 20, 15:47
Николас Холт сыграет в фильме "Миссия невыполнима"
Николас Холт
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В актерском составе седьмого и восьмого фильма из серии "Миссия невыполнима" произошло знаменательное пополнение: к нему присоединился известный британский актер Николас Холт.
Анонс был опубликован на официальной странице артиста в социальной сети Instagram, а позже подтвержден и режиссером Кристофером МакКуорри.

Естественно, пока нет никакой информации о том, какого персонажа предстоит сыграть Холту. Содержание фильмов на момент публикации данной заметки также не уточнялось. Известно лишь, что главную роль по-прежнему будет исполнять Том Круз.

Седьмую серию планируется представить зрителям в июле 2021 года, следовательно, съемки должны стартовать не позднее начала лета 2020 года. Восьмая часть заявлена в прокат на август 2022 года.

Напомним, что предыдущий эпизод "Миссии невыполнимой" стал самой успешной частью франшизы. При производственном бюджете в 178 миллионов долларов он собрал в мировом прокате более 790 миллионов долларов. Том Круз по традиции выполнял самые сложные трюки, не прибегая к помощи дублеров и каскадеров.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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