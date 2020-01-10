Трейлер четвертого сезона "Фарго" (ВИДЕО)

Американский кабельный телеканал FX представил трейлер и назвал дату выхода четвертого сезона криминального сериала "Фарго".





Новые серии выйдут на FX&FX и на Hulu 19 апреля 2020 года. Шоураннер и сценарист - Ной Хоули.





В новом сезоне, который будет состоять из 10 серий, покажут историю становления мафиозного клана и его путь к успеху. Главную роль в четвертом сезоне исполнит комик Крис Рок, который воплотит образ главы афроамериканского мафиозного клана в Канзас-Сити в 1950-х годах.





Также в картине сыграют Джейсон Шварцман, Бен Уишоу, Тимоти Олифант, Джек Хьюстон и др. К актерскому составу четвертого сезона "Фарго" присоединились звезда сериала "Оранжевый - хит сезона" Узо Адуба, а также Кори Хендрикс и Мэтью Элам.





Напомним, что главную роль в сериале исполнит Крис Рок. Кроме того, в проекте появятся Джесси Бакли, известная по сериалу "Чернобыль", Узо Адуба ("Оранжевый - хит сезона"), а также Кори Хендрикс и Мэтью Элам.



