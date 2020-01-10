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Кино
Новости кино
10 января 20, 15:57
Берлинский кинофестиваль: Джереми Айронс возглавит жюри
Джереми Айронс
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В 2020 году фестиваль будет проходить с 20 февраля по 1 марта.
Известный актер театра и кино Джереми Айронс выступит председателем жюри семидесятого Берлинского кинофестиваля.

Руководитель кинофестиваля Карло Шатриан отметил, что своим отличительным стилем Айронс одушевил в себе много знаковых героев, которые сопровождали его во время путешествия в мир кино, помогая осознавать трудности человеческих существ. Шатриан очень горд тем, что Айронс выступит членом жюри Berlinale.

Сам Айронс отметил, что для него это огромная радость и честь получить данную роль. Актер долгое время восхищается фестивалем, и с восторгом посещает его.

"Присутствие на фестивале в Берлине - особенное удовольствие для меня", - прокомментировал Айронс.

Джереми Айронс - один из самых выдающихся актеров в мире международного кино и театра. Он сыграл в многочисленных кинематографических и телевизионных постановках и работал со многими известными международными режиссерами. Жанры фильмов, в которых Джереми Айронс сыграл центральные роли, охватывают очень широкий спектр. За роль в фильме "Изнанка судьбы" он получил "Оскар".

Источник: https://telegraf.com.ua/
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