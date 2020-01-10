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10 января 20, 15:59
Режиссер "Чернобыля" экранизирует роман Джонатана Летема
Юхан Ренк
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Подробностей о дате выхода нового проекта пока нету.
Режиссер Юхан Ренк, который снял сериал HBO "Чернобыль", получивший "Золотой глобус", займется экранизацией романа Джонатана Летема "Gun, With Occasional Music" ("Пистолет с музыкой").

Как сообщает Deadline, производством сериала займется компания Legendary TV. Шоураннером назначен Дэвид Флиботтл ("Клан Сопрано"), а одним из продюсеров выступит Джейсон Бэйтман ("Озарк").

Действие романа происходит в Сан-Франциско будущего. Здесь легализованы и обязательны наркотики, животные разговаривают и ходят на двух лапах, а преступников ищут инквизиторы (государственные и частные). Главный герой Конрад Меткаф расследует убийство уролога, но в скором понимает, что никто не хочет, чтобы дело было раскрыто – ни инквизиция, ни мафия.

Джонатан Летем является автором многих криминальных романов, в том числе "Таинственной реки" и "Сиротского Бруклина". Последний был снят Эдвардом Нортоном и вышел в прокат в 2019 году.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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