НВО снимает новый сериал

НВО начинает производство нового сериала основанного на романе Джеймса Фенимора Купера "Последний из могикан" для своего потокового сервиса.





Зарубежные СМИ сообщают, что для разработки сценария приглашен Кэри Фукунага, который займется проектом вместе с Ником Осборном. Николь Кассель выступит режиссером нескольких серий.





Сериал сосредоточится на романе между Ункасом, молодым могиканом, и Корой, дочерью британского полковника. Действие картины перенесет зрителей во времена Франко-индейской войны 1757 года.





"Последний из могикан" не один раз экранизировался. Самыми известными версиями являются фильм 1920 года, который считается "культурно значимым" и входит в Национальный реестр фильмов США, и фильм 1992 года с Даниэлем Дей-Льюисом в главной роли. Проект HBO Max - это новейшая телевизионная постановка романа.





Подробностей о дате выхода пока нет.



