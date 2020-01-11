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11 января 20, 13:49
Трейлер исторического сериала "Миссис Америка" (ВИДЕО)
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Премьера сериала запланирована на сервисе Hulu 15 апреля 2020 года.
Американский кабельный телеканал FX представил трейлер исторического мини-сериала "Миссис Америка".

В фильме снимались Кейт Бланшетт, Сара Полсон, Роуз Бирн, Элизабет Бэнкс и другие.

Действие сериала происходит в 1970-х годах. Главная героиня Филлис Шлэфли (Кейт Бланшетт) - активистка консервативной партии и ярая антифеминистка, выступавшая против сексуальных меньшинств и прав женщин. Она развернула неожиданную компанию против принятия поправки о равных правах для женщин.

Режиссерами выступили авторы "Капитана Марвел" Анна Боден и Райан Флек, а также Амма Асанте ("Рассказ служанки").


Источник: https://telegraf.com.ua/
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