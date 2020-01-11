Трейлер исторического сериала "Миссис Америка" (ВИДЕО)

Американский кабельный телеканал FX представил трейлер исторического мини-сериала "Миссис Америка".





В фильме снимались Кейт Бланшетт, Сара Полсон, Роуз Бирн, Элизабет Бэнкс и другие.





Действие сериала происходит в 1970-х годах. Главная героиня Филлис Шлэфли (Кейт Бланшетт) - активистка консервативной партии и ярая антифеминистка, выступавшая против сексуальных меньшинств и прав женщин. Она развернула неожиданную компанию против принятия поправки о равных правах для женщин.





Режиссерами выступили авторы "Капитана Марвел" Анна Боден и Райан Флек, а также Амма Асанте ("Рассказ служанки").



