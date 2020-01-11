Сериал "Светлячок" получит продолжение

В эпоху перезапусков, ремейков и продолжений всегда есть шанс, что тот или иной сериал из прошлого получит новую жизнь. Пополнить число возрожденных проектов может и фантастический сериал "Светлячок", который выходил в 2002-2003 годах. В беседе с TheWrap глава телеканала Fox и исполнительный продюсер "Светлячка" Тим Майнир ответили на вопрос, есть ли у сериала перспектива вернуться на экраны в ближайшее время.





По словам Торна, Fox с интересом отнесся бы к такой инициативе. Другое дело, что для этого требуется обновленный концепт "Светлячка", который бы не утратил достоинств оригинала, но при этом смотрелся бы по-современному.





Что до Майнира, то наилучшим форматом для возобновления "Светлячка", по его мнению, был бы мини-сериал, который бы насчитывал от 8 до 10 эпизодов. Дело в том, что Майнир хотел бы вернуть сериал с оригинальным актерским составом, но сделать это в рамках продолжительного телешоу было бы затруднительно, поскольку многие артисты сейчас заняты в других проектах.





Несмотря на то что оригинальный "Светлячок" ограничился лишь 14 эпизодами, сериал обзавелся преданной фанатской базой, которая наверняка была бы несказанно рада возрождению своего любимого телешоу.



