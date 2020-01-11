Украинский фильм победил на Международном кинофестивале

В Лос-Анджелесе на международном кинофестивале фильмов ужасов Hollywood Blood Horror Festival украинский эзотерический детектив "Посторонний" победил в номинации лучший оригинальный сценарий. Об этом сообщает Госкино в Facebook.





Режиссером и автором сценария ленты является Дмитрий Томашпольский. Это уже вторая награда "Постороннего" за сценарий: первая была одержана в Колумбии, на Festival De Sci-Fi, Terror u Fantasia в Боготе.





Всего фильм имеет уже восемь наград международных кинофестивалей в Японии, Канаде, США и Колумбии.





Согласно синопсису, команда по синхронному плаванию исчезла под водой в бассейне во время выступления, а пациентка водолечебницы пропала во время приема ванны. Каким образом эти дела связаны и какое отношение к ним имеет кукла с живым волосами? Это придется расследовать инспектору Глуховской, в карьере которой нет ни одного нераскрытого дела. А еще ей предстоит выяснить, кто она на самом деле.





Главные роли в картине исполнили Анастасия Евтушенко и Даша Трегубова.



