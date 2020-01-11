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11 января 20, 13:55
Украинский фильм победил на Международном кинофестивале
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В украинский прокат фильм выйдет в 2020 году.
В Лос-Анджелесе на международном кинофестивале фильмов ужасов Hollywood Blood Horror Festival украинский эзотерический детектив "Посторонний" победил в номинации лучший оригинальный сценарий. Об этом сообщает Госкино в Facebook.

Режиссером и автором сценария ленты является Дмитрий Томашпольский. Это уже вторая награда "Постороннего" за сценарий: первая была одержана в Колумбии, на Festival De Sci-Fi, Terror u Fantasia в Боготе.

Всего фильм имеет уже восемь наград международных кинофестивалей в Японии, Канаде, США и Колумбии.

Согласно синопсису, команда по синхронному плаванию исчезла под водой в бассейне во время выступления, а пациентка водолечебницы пропала во время приема ванны. Каким образом эти дела связаны и какое отношение к ним имеет кукла с живым волосами? Это придется расследовать инспектору Глуховской, в карьере которой нет ни одного нераскрытого дела. А еще ей предстоит выяснить, кто она на самом деле.

Главные роли в картине исполнили Анастасия Евтушенко и Даша Трегубова.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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