День рождения Орландо Блума: ТОП-5 лучших ролей актера

Сегодня, 13 января, свой день рождения отмечает известный британский актер Орландо Блум. Артисту исполняется 43 года.

Свою актерскую карьеру Орландо начал в возрасте 16 лет со сцены Национального молодежного театра в Лондоне. В 1996 году Блум дебютировал на телевидении в сериале “Несчастный случай“, а спустя год впервые снялся в кино в биографической картине “Уайльд“.





Известность к Орланду пришла в 2001 году после исполнения роли эльфа Леголаса в трилогии “Властелин колец“. Позже Блум вернулся к этой роли в экранизации “Хоббита“.





В 2003 году Блум получил еще одну важную в его карьере работу - роль Уилла Тернера в фильме “Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины“.





Сейчас на счету голливудской звезды больше тридцати фильмов. Кроме того, в 2014 году Блум получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде. В честь дня рождения актера Ivona подготовила ТОП-5 лучших ролей именинника.





Трилогии “Властелин колец“ и “Хоббит“ - Леголас









“Пираты Карибского моря“ - Уилл Тернер







“Троя“ - Парис







“Нью-Йорк, я люблю тебя“ - Дэвид





“Секретный агент“ - Джек Элкотт









