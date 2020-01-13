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13 января 20, 15:51
Голливудская ассоциация кинокритиков: обладатели премии
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Голливудская ассоциация кинокритиков назвала обладателей своей премии за 2019 год.
Лучшими фильмом была признана военная драма под названием "1917", которую снял режиссер Сэм Мендес. Этот же проект отмечен призом и в номинации "лучший боевик".

В номинации "лучший актер" победу одержал Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в картине "Джокер", лучшей актрисой признана Люпита Нионго, снимавшаяся в триллере "Мы".

Лучшим режиссером мужского пола оказался Ноа Баумбах ("Брачная история"), в аналогичной женской номинации победила Оливия Уайлд ("Образование"). Лучший актерский состав оказался в детективе "Достать ножи".

В номинации "лучший блокбастер" награда присуждена экранизации комиксов Marvel "Мстители 4: Финал". Лучшим анимационным фильмом оказалась "История игрушек 4" студии Pixar. Премию ассоциации в номинации "лучший фильм на иностранном языке". получила южнокорейская драма "Паразиты".

Награду в номинации "лучшая комедия или мюзикл" разделили фильмы "Рокетмен" и "Образование".

Отметим, что фильм "1917" продемонстрировал впечатляющий старт в американском прокате. В свой первый день он собрал более 12 миллионов долларов.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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