Лучшие фильмы-миллиардеры 2019 года

В 2019 году в прокат вышло много хороших достойных фильмов. Именно в 2019 году восемь фильмов заработали в прокате миллиард долларов и больше, что и стало рекордом. Отметим, что в 2018 году фильмов-миллиардеров было только пять, а в 2017-м – только четыре.





Согласно Box Office, начиная с 2008 года, миллиардные сборы регистрируются ежегодно, но больше пяти их не было ни разу.





В частности, по итогам прошлого года на первом месте оказался фильм "Мстители: Финал", собрав 2,7 млрд долл., он стал самым кассовым фильмом в истории, побив рекорд "Аватара".





На втором месте ремейк мультфильма Disney "Король Лев" (1,7 млрд долл.). Третью строчку занимает анимация "Холодное сердце 2" (1,2 млрд долл.).





За ними идут "Человек-паук: Вдали от дома", "Капитан Марвел", "История игрушек 4", "Джокер" и "Аладдин".



