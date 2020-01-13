HBO выпустил ролик к сериалу "Новый Папа" (ВИДЕО)

Телеканал HBO к премьере сериала "Новый Папа" выпустил ролик с перечислением семи смертных грехов одного из главных героев - Папы Пия XIII, он же Ленни Белардо, которого играет Джуд Лоу.





В ролике появляются как кадры из первой части сериала "Молодой Папа", так и из его продолжения, в котором после того, как Пий XIII впал в кому, престол переходит к Иоанну Павлу III (Джон Малкович).





В новом сериале также появятся Мэрилин Мэнсон и Шэрон Стоун.





Телешоу состоит из девяти эпизодов, снятых Паоло Соррентино. Премьера на канале НВО - 13 января.



