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14 января 20, 13:30
Джона Уильямса больше всех номинировали на Оскар
Джон Уильямс
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Американский композитор и дирижер Джон Уильямс стал рекордсменом по количеству номинаций на премию "Оскар".
Композитора и дирижера Джона Уильямса номинировали 52 раза. Последний раз он пошел в список претендентов на награду в категории "Лучшая музыка к фильму" за главную тему к фентези "Звездные войны: Скайуокер. Восход" 13 января.

Отмечается, что это самое большое количество награждений среди ныне живущих деятелей искусства. Абсолютным рекордсменом в номинации на "Оскар" был Уолт Дисней, которого выдвигали на премию 59 раз.

Ранее Уильямс был удостоен статуэтки "Оскара" пять раз за фильмы "Список Шиндлера","Скрипач на крыше", "Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда", "Челюсти", "Инопланетянин".

Также он 21 раз был лауреатом "Грэмми", 4 раза "Золотого глобуса", 7 раз "BAFTA" и других наград.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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