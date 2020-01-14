Джона Уильямса больше всех номинировали на Оскар

Композитора и дирижера Джона Уильямса номинировали 52 раза. Последний раз он пошел в список претендентов на награду в категории "Лучшая музыка к фильму" за главную тему к фентези "Звездные войны: Скайуокер. Восход" 13 января.





Отмечается, что это самое большое количество награждений среди ныне живущих деятелей искусства. Абсолютным рекордсменом в номинации на "Оскар" был Уолт Дисней, которого выдвигали на премию 59 раз.





Ранее Уильямс был удостоен статуэтки "Оскара" пять раз за фильмы "Список Шиндлера","Скрипач на крыше", "Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда", "Челюсти", "Инопланетянин".





Также он 21 раз был лауреатом "Грэмми", 4 раза "Золотого глобуса", 7 раз "BAFTA" и других наград.



