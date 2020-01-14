Оскар 2020 - список номинантов

13 января 2020 года Американская киноакадемия объявила список претендентов на главную награду в области кино - Оскар. Он состоит из 24-х номинаций. Голосование за победителей будет происходить с 30 января по 4 февраля 2020 года. А уже 10 февраля в лос-анджелесском кинотеатре Dolby состоится вручение престижной награды.





Оскар 2020 - полный список номинантов:





Лучший фильм





"Форд v Феррари"

"Ирландец"

"Кролик Джоджо"

"Джокер"

"Маленькие женщины"

"Брачная история"

"1977"

"Однажды в ... Голливуде"

"Паразиты"





Лучшая мужская роль





Антонио Бандерас, "Боль и слава"

Леонардо Ди Каприо, "один раз в ... Голливуде"

Адам Драйвер, "Брачная история"

Хоакин Феникс, "Джокер"

Джонатан Прайс, "Два папы"





Лучшая мужская роль второго плана





Брэд Питт, "Однажды в ... Голливуде"

Том Хэнкс, "Прекрасный день за соседством" (A Beautiful Day in the Neighborhood)

Энтони Хопкинс, "Два Папы" (The Two Pope)

Аль Пачино, "Ирландец" (The Irishman)

Джо Пеши, "Ирландец" (The Irishman)





Лучшая женская роль





Синтия Ерайво, "Гарриет"

Скарлетт Йоханссон, "Брачная история"

Сирша Ронан, "Маленькие женщины"

Шарлиз Терон, "Скандал"

Рене Зеллвегер, "Джуди"





Лучшая женская роль второго плана





Лора Дерн

Скарлетт Йоханссон

Флоренс Пью

Кети Бейтс

Марго Робби





Лучшая песня





"История игрушек 4" / Toy Story 4

Рокетмен

Breakthrough

Frozen 2

Stand Up / Harriet





Лучший фильм на иностранном языке





"Корпус Кристи" (Польша)

"Мир меда" (Северная Македония)

"Отверженные" (Франция)

"Боль и слава" (Испания)

"Паразиты" (Южная Корея)





Лучший режиссер





Квентин Тарантино ("Однажды ... в Голливуде"

Сэм Мендес ("1917" / 1917)

Мартин Скорсезе ( "Ирландец")

Тодд Филлипс (" Джокер")

Пон Чжун Хо ("Паразиты")





Лучший анимационный полнометражный фильм





"История игрушек 4"

"Как приручить дракона 3"

"Мистер Линк: Потерянное звено эволюции"

"Я потерял тело"

"Клаус"





Лучший оригинальный сценарий





"Ножи наголо"

"Брачная история"

"1917"

"Однажды ... в Голливуде"

"Паразиты"





Лучший сценарий-адаптация





"Ирландец"

"Кролик Джоджо"

"Джокер"

"Маленькие женщины"





Лучший анимационный короткометражный фильм





Дочь (Dcera / The Doughter),

Любовь к волосам (Hair love)

Китбуль (Kitbull)

Незабываемый (Memorable)

Сестра (Sister)





Лучший документальный полнометражный фильм





"Американская фабрика" / American Factory

"Мир меда" / Honeyland

"Пещера" / The Cave

"На грани демократии" / Edge of Democracy

"Для Сами" / For Sama





Лучшая операторская работа





"Ирландец"

"Джокер"

"Однажды в ... Голливуде"

"1977"

"Маяк"





Лучший монтаж





"Форд vs Феррари"

"Джокер"

"Ирландец"

"Кролик Джоджо"

"Паразиты"





Лучший звук





"Форд vs Феррари"

"К звездам"

"Джокер"

"1977"

"Однажды ... в Голливуде"





Лучший звуковой монтаж





"Форд v Феррари"

"Джокер"

"1977"

"Однажды в ... Голливуде"

"Звездные войны: Скайуокер. Восток"





Лучшая музыка к фильму





"Брачная история"

"1917"

"Джокер"

"Маленькие женщины"

"Звездные войны: Скайуокер. Восток"





Лучшие визуальные эффекты





"Мстители: Завершение"

"Ирландец"

"Король лев"

"1917"

"Звездные войны: Скайуокер. Восток"





Лучший дизайн костюмов





"Ирландец"

"Кролик Джоджо"

"Джокер"

"Маленькие женщины"

"Однажды в ... Голливуде"





Лучший грим и прически





"Скандал"

"Джокер"

"Джуди"

"Малефисента: Повелительница тьмы"

"1917"



