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14 января 20, 17:09
"Морбиус" с Джаредом Лето: первый украинский тизер (ВИДЕО)
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В сети появился первый дублированный тизер фильма "Морбиус" по комиксам Marvel.
Главную роль в картине сыграет Джаред Лето. Также в ленте снимались Мэтт Смит ("Доктор Кто"), Джаред Харрис ("Безумцы") и Адриа Архона ("Тихоокеанский рубеж 2").

Режиссером выступает Даниэль Эспиноса ("Код доступа "Кейптаун"").

Сюжет развернется вокруг биохимика Майкла Морбиуса, который с детства страдает от редкого генетического заболевания. Всю жизнь ученый посвятил поискам возможного лекарства. К несчастью, последний опыт с использованием крови летучей мыши превратил его в вампира.

Премьера "Морбиуса" в Украине запланирована на 30 июля 2020 года.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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