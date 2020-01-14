"Морбиус" с Джаредом Лето: первый украинский тизер (ВИДЕО)

Главную роль в картине сыграет Джаред Лето. Также в ленте снимались Мэтт Смит ("Доктор Кто"), Джаред Харрис ("Безумцы") и Адриа Архона ("Тихоокеанский рубеж 2").





Режиссером выступает Даниэль Эспиноса ("Код доступа "Кейптаун"").





Сюжет развернется вокруг биохимика Майкла Морбиуса, который с детства страдает от редкого генетического заболевания. Всю жизнь ученый посвятил поискам возможного лекарства. К несчастью, последний опыт с использованием крови летучей мыши превратил его в вампира.





Премьера "Морбиуса" в Украине запланирована на 30 июля 2020 года.



