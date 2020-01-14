Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.71
USD
24.02
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
14 января 20, 17:15
"Город ангелов": "Страшные сказки" от Showtime
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Трейлер "Города ангелов" — спин-оффа сериала "Страшные сказки" от Showtime.
В отличие от оригинального сериала, действие которого разворачивалось в Лондоне в конце девятнадцатого века, события спин-оффа будут происходить в Лос-Анджелесе в 1938 году. Вместо британских и ирландских готических романов, "Город ангелов" будет заимствовать элементы и персонажей мексикано-американского фольклора.

Сюжет расскажет о двух детективах, которые расследуют жестокое убийство. Постепенно они ввязываются в историю, касающуюся не только одного преступления, но и строительства первых местных шоссе, а также деятельности шпионов Третьего Рейха.

Главные роли в шоу исполнили Дэниэл Дзоватто ("Не дыши") и Нэйтан Лейн ("Мышиная охота"). Натали Дормер, известная по роли Маргери Тирелл в "Игре престолов", сыграла демонессу по имени Магда, которая сеет хаос и раздор среди людей, с которыми сталкивается.

Оригинальный сериал, одну из центральных ролей в котором играла Ева Грин, выходил с 2014 по 2016 год. Авторы "Города ангелов" называют спин-офф "духовным наследником" "Страшных сказок".


Источник: https://telegraf.com.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
"Черная вдова": новый трейлер фильма со Скарлетт Йоханссон
noimage"Морбиус" с Джаредом Лето: первый украинский тизер (ВИДЕО)
noimageМеган Маркл заключила контракт с Disney
noimageОскар 2020 - список номинантов
noimageДжона Уильямса больше всех номинировали на Оскар
Лента новостей