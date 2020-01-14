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14 января 20, 17:18
"Черная вдова": новый трейлер фильма со Скарлетт Йоханссон
Черная вдова
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Кинокомпания Marvel начинает подогревать интерес у своих фанатов к будущей ленте.
Будущий фильм "Черная вдова", основанный на одноименных комиксах от Marvel Comics, получит долгожданную экранизацию уже в мае 2020 года. Поскольку все предыдущие фильмы от вселенной Marvel пользовались большой популярностью, смело можно предполагать, что супергеройская лента о женщине в отличной физической форме получит не меньший успех в прокате.

Над картиной работают глава Marvel Sudios и известный продюсер Кевин Фейдж, режиссер Кейт Шортленд и сценаристы Жак Шеффер и Нед Бенсон. Главную роль традиционно исполнит Скарлетт Йоханссон, за которой закреплен персонаж Черная Вдова в студии Marvel, Дэвид Харбор, Флоренс Пью и другие.

Сюжет картины "Черная вдова" будет разворачиваться после событий, произошедших в "Первом мстителе: Противостояние". Именно поэтому он откроет немало тайн о прошлом Наташи Романовой в Будапеште.

Так, трейлер к супергеройской ленте начинается именно со сцен, снятых в столице Венгрии.

Премьера фильма "Черная вдова" в Украине запланирована на 7 мая 2020 года.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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